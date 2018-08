© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella memoria collettiva la sua esperienza italiana si può riassumere nel coast to coast nel derby contro la Juventus. Bruno Peres con quell'azione partita dalla sua area fino a superare Gianluigi Buffon si era conquistato non solo l'affetto dei tifosi del Torino ma anche la chiamata della Roma, che sognava un altro pendolino come ai tempi che furono. A fregarsi le mani alla fine è stato solo Urbano Cairo, incassati i 15 milioni di euro. I limiti in fase di copertura hanno fatto storcere il naso immediatamente, con la situazione migliorata col cambio di modulo di Spalletti, dalla difesa a 4 a quella a 3, con Peres esterno di centrocampo. Decisamente inferiore la considerazione di Eusebio Di Francesco nei confronti del brasiliano, al punto da dargli il permesso di trovarsi una nuova destinazione. Sembrava destinato a un romantico ritorno al Torino, Peres. Ha scelto alla fine il Brasile per motivi familiari, in un calcio perfetto per le sue caratteristiche.