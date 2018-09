© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Bruno Tabata, esterno d'attacco classe '97 attualmente in forza ai portoghesi della Portimonense: "La Lazio è un club enorme, per me sarebbe un piacere giocare lì. Al momento però nulla di concreto. Lucas Leiva? Grande giocatore e ottima carriera partendo dal Gremio, è ben conosciuto. Immobile è un goleador nato. Chi lo sa, forse un giorno formeremo un duo?".