Brutto momento per Gabigol. I tifosi: "Vattene dal Santos"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si prospettano tempi duri per Gabigol al Santos. L'attaccante di proprietà dell'Inter, in prestito al club brasiliano fino al 2019, non sta attraversando un bel momento sportivo ed i tifosi si stanno iniziando a spazientire, secondo Globoesporte. "Vattene, il Santos non ha bisogno di te", il messaggio che i tifosi hanno fatto arrivare al giocatore dopo l'ennesima sconfitta stagionale contro l'Atletico Paranaense e la prova incolore del giocatore.