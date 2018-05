Buffon annuncia: "Chiellini sarà il nuovo capitano della Juventus"

© foto di J.M.Colomo

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio alla Juventus, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha annunciato il nome del nuovo capitano bianconero: "Sono contento per la presenza qui di Giorgio Chiellini, sarà meritatamente il nuovo capitano della squadra".

Chiellini ha un contratto con il club bianconero in scadenza a fine giugno che verrà rinnovato nei prossimi giorni.

