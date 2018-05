Buffon e il commovente post di Del Piero: "La tua storia non finirà mai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero saluta Gianluigi Buffon. Questo il commovente messaggio su Instagram dell'ex numero 10 della Juventus in onore del capitano, che oggi ha giocato la sua ultima gara in maglia bianconera: "Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l’ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l’ennesimo di una carriera leggendaria e infinita che ho avuto il privilegio di vivere con te per mezza vita. Sei stato e siete stati magnifici. Salutare così è il massimo dei massimi. Vi ho lasciato col primo, oggi tu hai salutato col settimo. Sette scudetti in fila: pazzesco! Sai bene però che questa storia che oggi 'finisce' in realtà non finirà mai. È una storia che ti ha forgiato e che ti guiderà in un futuro che sarà pieno di emozioni, successi e un mare di cose da fare. È una storia che non va mai via. Buon futuro, Gigi. Te lo meriti. Ale #ADP10".