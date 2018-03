Buffon e le critiche: "Siamo un Paese strano, polemica sensazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon sempre protagonista. Anche in conferenza stampa, dove il capitano di Italia e Juventus ha commentato le parole di Fabio Capello, che oggi ha detto come le critiche a Gigi siano dettate dall'invidia: "Mi fanno piacere, ma che siamo uno strano paese lo so già da prima. Far sorgere una polemica simile dopo che sono 25 anni che indosso la maglia della nazionale, con alterne fortune, e ho contribuito anche ad arricchire il palmares con 7 medaglie... per me è un qualcosa di sensazionale. Però sono convinto, essendo una persona indulgente, che fra qualche settimana qualcuno che ha scritto fuori tema scriverà qualcosa di correggersi".