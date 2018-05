Buffon lascia la Nazionale: "Non ho bisogno di ulteriori celebrazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon lascia la Juve ma potrebbe continuare a giocare in un club estero. Intanto, nella conferenza stampa di Vinovo, è arrivato anche l'addio ufficiale alla Nazionale: "Il 4 giugno non ci sarò per Italia-Olanda. La Nazionale è stata una bella parentesi che ha caratterizzato la mia vita calcistica, ma è chiusa. Le persone che ho conosciuto in Nazionale mi hanno trasmesso tanto mentre stavamo giocando, non ho bisogno di altri attestati di stima o affetto e celebrazioni varie".