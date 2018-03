Buffon prova a battere se stesso: 132' al nuovo record d'imbattibilità

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi due anni fa Gianluigi Buffon e la Juventus hanno stabilito il nuovo record di imbattibilità per quel che riguarda la Serie A, battendo Sebastiano Rossi che lo deteneva dalla stagione 1993/94 (a quota 929') di quarantaquattro minuti, ma adesso il primato potrebbe essere ulteriormente migliorato, visto che in tutto il 2018 la formazione bianconera non ha ancora subito una rete. Attualmente la porta dei campioni d'Italia è imbattuta da 841' ovvero dal gol di Caceres nella sfida del 30 dicembre scorso contro l'Hellas Verona e se la matematica non è un'opinione alla Juve basterà non incassare reti per un'altra partita e mezzo per stabilire il nuovo record, ovvero per altri 132' totali, recuperi esclusi.

Sabato prossimo Buffon e compagni affronteranno la SPAL a Ferrara e nel caso in cui il numero 1 dovesse mettere insieme l'ennesimo clean sheet della stagione si avvicinerebbe a grandi passi verso il nuovo primato che potrebbe poi essere battuto nella sfida al Milan della settimana successiva. A dire la verità il record dovrebbe essere da diviso con Wojciech Szczesny, visto che il Gigi nazionale è sceso in campo soltanto in quattro occasioni, ma prima di fare questi calcoli la Juventus dovrà mantenere la porta inviolata per altri 132'.