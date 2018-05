Buffon-PSG, i tre motivi che hanno spinto i parigini a puntare sul portiere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Equipe oggi in edicola dedica ampio spazio all'offerta che il Paris Saint-Germain ha fatto a Gianluigi Buffon. Tre i motivi particolari che spingono il club di Al-Khelaifi a puntare nel quasi-ex portiere della Juventus. La prima è che il PSG crede ancora nelle sue capacità, nonostante le quaranta primavere. I contatti sarebbero avvenuti in gran segreto e la volontà della società parigina sarebbe chiara. Poi l'immagina e l'aura 'mondiale' di Buffon, icona vincente del calcio mondiale. L'acquisto del portiere andrebbe sulla scia di quelli di Beckham e Dani Alves: un campione d'esperienza e anche di appel sui mercati internazionali. L'ultimo è tecnico: Areola e Trapp hanno deluso e il PSG è, comunque, in cerca di un portiere di livello assoluto.