Buffon-PSG, proseguono i colloqui. Si va verso l'accordo biennale

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Proseguono i negoziati tra l'entourage di Gianluigi Buffon e il Paris Saint-Germain. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, quella di ieri è stata una giornata importante per limare i dettagli di un accordo sempre più vicino: biennale da quattro milioni di euro a stagione e ruolo per Buffon di testimonial per Qatar 2022. L'ufficialità dell'accordo dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.