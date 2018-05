Buffon sul rosso di Madrid: "Non l'ho capito. Dispiace aver offeso Oliver"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio alla Juventus, Gianluigi Buffon è tornato sull'episodio dell'espulsione di Madrid e sulle parole rivolte all'arbitro Oliver: "Ancora oggi non ho capito quale sia la ragione dell'espulsione. Anche voi giornalisti dovreste porvi un interrogativo sulle ragioni del mio allontanamento. È evidente che poi io abbia trasceso e ne sono dispiaciuto. In 23 anni ho sempre avuto una condotta educata. A distanza di giorni, ho detto che il Buffon di quella sera non poteva che dire quelle cose, ma sono dispiaciuto di aver offeso l'arbitro. Se l'avessi visto due giorni dopo, l'avrei abbracciato, confermando il mio pensiero. Sono uno che non porta rancore, sono sereno".