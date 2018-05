Buffon sulla finale 2006: "Ci sentivamo campioni prima di giocarla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, intervistato da Gerard Piqué sul portale The Players Tribune ha parlato anche della vittoria del Mondiale in Germania nel 2006: "È stato un momento speciale per noi italiani. Al di là della vittoria, è stato bello per quello che abbiamo vissuto: in Germania ci sono tanti emigrati italiani e ci hanno fatto sentire sempre come se giocassimo in casa. Se ripenso alla tensione vissuta nella semifinale contro la Germania, sto male. Credo che un uomo non possa essere capace di gestire così tanta tensione, ma alla fine ce l'ho fatta. Dopo la partita di Dortmund pensavamo di aver vinto, siamo stati dei pazzi: a 12 anni di distanza, quando riguardo la rosa di quella Francia, capisco che erano fortissimi, ma noi ci sentivamo già campioni. L'entusiasmo della semifinale vinta ci portò a pensare di poter superare facilmente qualsiasi ostacolo, non avevamo più paura di nessuno. In finale ho avuto meno tensione paradossalmente, anche se ho dormito solo due ore. Emozioni forti, che fai fatica a gestire. Dopo la vittoria del Mondiale non riuscivo ad essere felice totalmente, la gioia è arrivata dopo".

Una battuta sulla mancata partecipazione al prossimo Mondiale: "Ho partecipato a Mondiali in tutti i continenti, ma avrò il rimpianto di non essere riuscito a giocare il sesto. Sarebbe stato speciale, però bisogna sapersi accontentare. Evidentemente non sono stato abbastanza bravo".