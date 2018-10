Buffon sulla Juve: "Non ho rimpianti. Cerchio chiuso in modo perfetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigi Buffon, storico portiere della Juventus passato in estate al PSG, ha parlato dei bianconeri alla Gazzetta dello Sport: "Sfidarci in finale di Champions? No, perché non voglio che la mia eventuale gioia sia condizionata dalle lacrime dei miei ex compagni e dei miei ex tifosi. Ne abbiamo già piante troppe insieme. Se proprio dobbiamo affrontarci, meglio prima della finale. Juve favorita? Tra le favorite. In Champions non può esserci una sola favorita. Più assurdo pensare a un Buffon senza la Juve che il contrario, perché la storia bianconera è molto più grande di me. Non ho rimpianti o delusioni. Io e la Juve abbiamo programmato insieme, da molto lontano, un percorso d'addio che ha chiuso il cerchio in modo perfetto. Andava chiuso lì. Con la piena soddisfazione di tutti. Mi sono sempre sentito amato da tutti e so che devo andare nei posti dove c'è bisogno di me. Alla Juve non c'era più bisogno, ormai volava da sola. Avevo deciso di smettere perché sentivo il peso delle responsabilità portato negli anni, ma è arrivata la chiamata del PSG che aveva bisogno di me, ho chiamato Agnelli e lui mi ha salutato: "Vai pure, buona fortuna". Tra me e la Juventus non c'è stato niente di ruvido neanche nell'addio. Questa settimana ero in Italia, ho telefonato ad Andrea e mi ha dato il permesso di allenarmi tre giorni alla Continassa".