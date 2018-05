Buffon verso il PSG: Donnarumma bruciato sulla strada per Parigi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon è seriamente attratto dalla proposta arrivata dal PSG per mezzo del dg non che ex presidente della Juventus Laurent Blanc. Un biennale da 7-8 milioni di euro, con l'obiettivo comune di vincere la Champions League e con la possibilità per il portiere italiano di avere un ruolo importante come testimonial del Mondiale in Qatar, fondamentale per la famiglia proprietaria del club parigino. Un modo anche per risparmiare i 40 milioni che servirebbero per acquistare Gigio Donnarumma dal Milan, ai quali dovrebbero essere aggiunti anche diversi milioni di ingaggio per almeno 4-5 anni. Buffon viene visto come uomo perfetto per unire e 'badare' allo spogliatoio. Lui è lusingato della proposta e entro 2-3 giorni deciderà se scommettere ancora su se stesso o se prendere un altro tipo di strada che non preveda di restare in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.