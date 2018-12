Bundesliga, il 15° turno: per il BVB c'è il Werder. Hoffenheim-M'Gladbach

Il 15° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Norimberga e Wolfsburg. Nella giornata di oggi invece scenderanno in campo le big reduci dall'impegno di Champions League come lo Schalke 04 che dopo il successo sulla Lokomotiv Mosca, sarà ospite di un Augsburg in crisi. La squadra di Domenico Tedesco dovrà reagire dopo il ko nel derby in campionato mentre il Bayern Monaco, terzo in classifica, sarà di scena ad Hannover contro la squadra penultima in classifica e dovrà vincere e sperare in qualche passo falso del Borussia Dortmund che fino ad ora non è arrivato.

La squadra di Favre scenderà in campo alle 18.30 e affronterà in casa un Werder Brema che dopo qualche sconfitta di troppo si è ripreso con il successo arrivato contro il Dusseldorf. Una delle gare più importanti di questo turno sarà invece la sfida tra l'Hoffenheim, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato e dal ko di Champions League in casa del Manchester City, e Borussia M'Gladbach secondo che è in un ottimo momento e ha avuto tutta la settimana per preparare questa gara. Inoltre il Friburgo dopo ila vittoria contro il Lipsia cercherà continuità contro il Dusseldorf e l'Hertha Berlino dopo la vittoria contro il Francoforte sarà di scena a Stoccarda che deve immediatamente riprendersi dalla brutta sconfitta rimediata contro il M'Gladbach.

Domenica invece due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Lipsia dovrà reagire alla sconfitta subita in casa del Friburgo contro un Mainz che nelle ultime cinque gare ha accusato una sola sconfitta e alle 18 chiuderà la giornata la grande sfida tra il Francoforte, reduce dalla sfida con la Lazio e la sconfitta di Berlino e il Bayer Leverkusen che ha bisogno di punti per risalire verso la zona europea.

CLASSIFICA: BVB 36, M'Gladbach 29, Bayern 27, Lipsia 25, Francoforte 23, Hertha 23, Hoffenheim 22, Werder Brema 21, Wolfsburg 19, Mainz 19, Leverkusen 18, Friburgo 17, Schalke 04 14, Augsburg 13, Stoccarda 11, Norimberga 11, Hannover 10, Dusseldorf 9.