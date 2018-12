Bundesliga, il 16° turno: Lipsia in casa del Bayern. C'è Schalke-Bayer

Non c'è tempo di rifiatare in Bundesliga che andrà in scena oggi e domani con il turno infrasettimanale. Si comincia dalle 18.30 con la sfida tra il Borussia M'Gladbach e il Norimberga: la squadra di Hecking non è andata oltre il pareggio contro l'Hoffenheim e spera di tornare alla vittoria contro la penultima in classifica reduce da un mese senza vittorie. Alle 20.30 invece scenderà in campo la capolista Borussia Dortmund, impegnata in casa del Fortuna Dusseldorf ma già campione d'inverno e con 9 punti di vantaggio sul Bayern. La squadra di Favre punta a finire al meglio l'anno con due vittorie prima della pausa invernale ma troverà un Dusseldorf in forma e reduce da una vittoria col Friburgo. Inoltre giocheranno anche l'Hertha Berlino, reduce dal ko di Stoccarda e impegnato contro l'Augsburg, senza vittoria da diversi turni e il Wolfsburg che dopo la vittoria di Norimberga se la vedrà in casa contro lo Stoccarda.

Domani invece si comincerà alle 18.30 con la grande sfida tra Schalke 04 e Bayer Leverkusen, le due deluse e deludenti di questo inizio di stagione, divise da tre punti ma lontane dalla zona Europa: la squadra di Tedesco non vince da tre turni e affronterà un Leverkusen che ha voglia di rivalsa dopo il ko di Francoforte. Alle 20.30 invece è in programma un match molto interessante all'Allianz Arena tra il Bayern Monaco, vittorioso nelle ultime tre gare, e il Lipsia quarto e diviso da appena due lunghezze dalla squadra di Kovac. Infine toccherà all'Hoffenheim, reduce da tre pareggi di fila e impegnato in casa di un Werder Brema deluso da ko di Dortmund ma in grande ripresa, al Francoforte di scena in trasferta in casa di un Mainz alla ricerca di una vittoria che manca da due turni e al Friburgo che affronterà l'ultimo della classe, l'Hannover.

CLASSIFICA: Dortmund 39, M'Gladbach 30, Bayern 30, Lipsia 28, Francoforte 26, Hoffenheim 23, Hertha 23, Wolfsburg 22, Werder Brema 21, Mainz 19, Leverkusen 18, Friburgo 17, Schalke 15, AUgsburg 14, Stoccarda 14, Dusseldorf 12, Norimberga 11, Hannover 10.