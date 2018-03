Bundesliga, il 27° turno: lo Schalke va a Wolfsburg, c'è Lipsia-Bayern

Il 27° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Friburgo e Stoccarda. Oggi pomeriggio invece scenderà in campo il Francoforte che dopo la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund affronterà in casa il Mainza che sta lottando per la salvezza, l'Hertha sarà ospite dell'Amburgo penultimo e alla ricerca di punti utili mentre l'Augsburg punta alla seconda vittoria di fila contro il Werder Brema. Sceso al nono posto inoltre il M'Gladbach se la vedrà contro un Hoffenheim in un buon momento e imbattuto da tre turni. Alle 18.30 invece toccherà allo Schalke 04 secondo, impegnato nella trasferta di Wolfsburg, contro una squadra quartultima e senza vittoria da sei turni.

Domenica infine alle 13.30 il Borussia Dortmund dopo l'eliminazione dall'Europa League, sarà impegnato contro l'Hannover e dovrà vincere per continuare a lottare per il secondo posto, alle 15.30 il Bayer Leverkusen sarà impegnato con il Colonia ultimo ma in piena lotta per la salvezza e infine alle 18 la giornata verrà chiusa dalla sfida tra il Lipsia reduce dall'impegno europeo e il Bayern Monaco sempre primissimo e reduce dalla trasferta di Champions.

CLASSIFICA: Bayern 66, Schalke 04 46, Dortmund 45, Leverkusen 44, Francoforte 42, Lipsia 40, Hoffenheim 38, Augsburg 35, M'Gladbach 35, Stoccarda 34, Hertha 32, Hannover 32, Friburgo 30, Werder Brema 27, Wolfsburg 25, Mainz 25, Amburgo 18, Colonia 17.