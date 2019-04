Bundesliga, il 30° turno: Bayern col Werder, BVB a Friburgo. Si chiude lunedì

Il 30° turno di Bundesliga inizierà oggi con il programma del pomeriggio e chiuderà lunedì con il posticipo tra Wolfsburg e Francoforte. Oggi alle 15.30 saranno quattro le sfide in programma con il Bayern, ancora primo e in vantaggio di un punto sul Dortmund, impegnato all'Allianz Arena con il temibile Werder Brema che ha racimolato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate.

La squadra di Kovac deve vincere per restare avanti al Borussia Dortmund che invece scenderà in campo solo domenica sul campo del Friburgo e sarà dunque già a conoscenza del risultati dei rivali. Inoltre nel pomeriggio toccherà anche allo Stoccarda, ospite sul campo dell'Augsburg in una delle ultime chiamate per la salvezza, il Bayer Leverkusen che cerca continuità e ospiterà il Norimberga penultimo e il Mainz che se la vedrà con il Fortuna Dusseldorf. Alle 18.30 invece è in programma la sfida tra il M'Gladbach quinto e il Lipsia sempre più terzo che spera di conquistare a breve il pass per la prossima Champions League.

Domenica invece alle 15.30 scenderà in campo il BVB che come detto sarà ospite del Friburgo, mentre alle 18 l'Hertha Berlino, ormai senza vittoria da più di un mese cercherà di sbloccarsi contro l'Hannover ultimo. Questo 30° turno di Bundesliga verrà chiuso dalla sfida tra Wolfsburg, reduce dalla sconfitta col Lipsia e il Francoforte che deve recuperare in fretta dall'impresa di Europa League.

CLASSIFICA: Bayern 67, BVB 66, Lipsia 58, Francoforte 52, M'Gladhach 51, Hoffenheim 47, Werder Brema 46, Leverkusen 45, Wolfsburg 45, Dusseldorf 37, Hertha 35, Mainz 33, Friburgo 32, Augsburg 28, Schalke 04 27, Stoccarda 21, Norimberga 18, Hannover 14.