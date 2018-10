Bundesliga, l'8° turno: il Dortmund va a Stoccarda, c'è Wolfsburg-Bayern

Archiviata la pausa delle nazionali, è tornata in campo la Bundesliga con l'anticipo del venerdì tra Francoforte e Dusseldorf. Nel pomeriggio di oggi invece scenderà in campo la capolista Borussia Dortmund che ha tre punti di vantaggio sul gruppo di seconde e cercherà la sesta vittoria in otto giornate di campionato in casa dello Stoccarda. Inoltre toccherà anche al Lipsia, secondo in classifica e impegnato in casa dell'Augsburg e al Bayer Leverkusen, il quale punta a tornare ai tre punti contro l'Hannover dopo una sconfitta e un pareggio.

Deve tornare alla vittoria però anche e soprattutto il Bayern Monaco, senza successo da tre giornate e ospite di un Wolfsburg imprevedibile in una gara che potrebbe segnare il futuro di Kovac, decisamente in bilico. Infine chiuderà il programma del pomeriggio la sfida tra Norimberga e Hoffenheim mentre alle 18.30 toccherà allo Schalke 04, reduce da due vittorie consecutive dopo un inizio funesto e impegnato in casa contro il Werder Brema, vera sorpresa di questo inizio di Bundesliga e secondo in classifica.

Domenica infine due le sfide in programma: alle 15.30 l'Hertha Berlino, altra squadra che ha 14 punti, ospiterà il Friburgo reduce dal pareggio col Leverkusen mentre alle 18 la giornata verrà chiusa dalla sfida tra Moenchengladbach e Mainz.