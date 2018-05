Bundesliga, la Flop 11: tanti di Colonia e Amburgo, delusione Schurrle

© foto di Imago/Image Sport

La stagione di Bundesliga è ormai terminata e possiamo iniziare a raggiungere un quadro più chiaro di quello che abbiamo visto in Germania in questa stagione. Se tante sono state le sorprese, diversi sono stati anche i giocatori che hanno deluso le aspettative o hanno avuto un rendimento ben al di sotto della media. Pertanto abbiamo provato a stilare una Flop 11 con i giocatori che non hanno fatto bene in questa stagione:

IN PORTA - A difendere la porta della nostra Flop 11 abbiamo scelto Christian Mathenia, portiere dell'Amburgo retrocesso che ha sicuramente influito nella stagione negativa della sua squadra con prestazioni da dimenticare e qualche papera di troppo. Non è stato completamente affidabile ma certamente ha pagato anche la facile penetrabilità della sua difesa.

DIFESA A 4 - A destra abbiamo scelto Piszczek, storico terzino del Borussia Dortmund che però questa volta ha deluso moltissimo, non riuscendo a mantenere un livello altissimo come nelle scorse stagioni, mentre in mezzo ci sono Jorge Mere del Colonia e Sakai dell'Amburgo, due giocatori delle difese peggiori del campionato capaci di incassare 123 gol in tutto. Infine a sinistra c'è un altro giocatore dell'Amburgo, il giovane Jung che dopo l'ottima stagione scorsa ha deluso le aspettative viaggiando a ritmi troppo bassi.

CENTROCAMPO - Nel centrocampo tre inoltre abbiamo scelto Levis Otzunali, che in questa stagione in 24 presenze non è mai riuscito ad andare in rete ma soprattutto non ha confermato i numeri dell'anno scorso e la capacità di alternare qualità a quantità, suo marchio di fabbrica. Al suo fianco inoltre ci sono Koziello e Milos Joijc, due giocatori del Colonia retrocesso che hanno avuto un calo pazzesco rispetto agli anni scorsi. Dopo l'addio al Dortmund, Joijc avrebbe dovuto trovare un riscatto a Colonia, invece è calato nel marasma generale affondando con tutta la nave.

ATTACCO - Nel reparto offensivo, abbiamo scelto di schierare Andre Schurrle alle spalle di Simon Zoller e Bobby Wood. Schurrle né da trequartista e men che meno da attaccante centrale, non è mai riuscito ad incidere nel Borussia Dortmund e ha segnato appena un gol in 18 presenze confermandosi nella fase calante della sua carriera. Zoller invece dopo aver trascinato il Colonia in Europa League la scorsa stagione, non è riuscito a confermandosi e ha realizzato appena due gol in 17 presenze, ed è in buona compagnia con Bobby Wood, uno dei pochi giocatori con talento dell'Amburgo ma scivolato nell'oblio di una stagione sfortunata condita da due soli gol inutili alla causa.

FORMAZIONE FLOP 11 (4-3-1-2): Mathenia; Piszczek, Mere, Sakai, Jung; Otzunali, Koziello, Joijc; Schurrle; Zoller, Wood.