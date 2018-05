Bundesliga, la tabella dei trasferimenti 2018-19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AUGSBURG

all. Manuel Baum (confermato)

Acquisti:

Callsen-Bracker (dc, Kaiserslautern, fp)

Gunther-Schmidt (pc, Carl Zeiss Jena, fp)

Ji Dong-Won (sp, Darmstadt, fp)

Leitner (cc, Norwich, fp)

Rieder (dc, Slask Wroclaw, fp)

Stafylidis (ts, Stoke City, fp)

Usami (as, Dusseldorf, fp)

Cessioni:

Gelios (por, Hansa Rostock, 0)

Hitz (por, Borussia Dortmund, 0)

Kacar (cc, fine contratto)

Opare (td, fine contratto)

BAYER LEVERKUSEN

all. Heiko Herrlich (confermato)

Acquisti:

Dragovic (dc, Leicester, fp)

Ekene (pp, Leverkusen Under 19)

Paulinho (as, Vasco da Gama, 26.4 mln)

Schreck (tq, Leverkusen Under 19)

Weiser (td, Hertha, 12)

Cessioni:

Frey (cc, fine contratto)

Kiessling (pc, fine carriera)

Yurchenko (cc, fine contratto),

BAYERN MONACO

all. Niko Kovac (nuovo)

Acquisti:

Evina (as, Bayern II)

Gnabry (as, Hoffenheim, fp)

Goretzka (cc, Schalke 04, 0)

Hoffemann (por, Bayern Under 19)

Lukas Mai (dc, Bayern Under 19)

Renato Sanches (cc, Swansea, fp)

Shabani (tq, Bayern Under 19)

Cessioni:

Dorsch (cc, fine contratto)

Starke (por, Fine carriera)

BORUSSIA DORTMUND

all. Lucien Favre (nuovo)

Acquisti:

Bruun Larsen (as, Stoccarda, fp)

Burnic (cc, Stoccarda, fp)

Hitz (por, Augsburg, 0)

Cessioni:

Batshuayi (pc, Chelsea, fp)

Merino (cc, Newcastle, 7 mln)

Reimann (por, fine contratto)

Weidenfeller (por, fine carriera)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

all. Dieter Hecking (confermato)

Acquisti:

Bennets (cs, Tottenham, 2.25 mln)

Neuhaus (cc, Dusseldorf, fp)

Ndenge (cc, Roda, fp)Yeboah (sp, Paderborn,

fp)

Cessioni:

Blaswich (por, Heracles Amelo)

Reece Oxford (dc, West Ham, fp)

EINTRACHT FRANCOFORTE

all. Adi Hütter (nuovo)

Acquisti:

Besuschkow (cc, Holstein Kiel, fp)

Rebic (as, Fiorentina, 2 mln)

Rönnow (por, Brøndby, 2.8 mln)

Salcedo (dc, Chivas, 2.5 mln)

Wolf (cd, Hannover, 0.5 mln)

Cessioni:

Hradecky (por, fine contratto)

FORTUNA DUSSELDORF

all. Friedhelm Funkel (confermato)

Acquisti:

Contento (ts, Bordeaux, 0)

Ilyoha (pc, Osnabruck, fp)

Karaman (as, Hannover, 0)

Morales (cc, Ingolstadt, 0)

Raman (ad, Standard Liegi, 1.5 mln)

Ritter (tq, Paderborn, fp)

Ruzgar (pc, Viktoria Colonia, fp)

Siadas (ts, Dusseldorf)

Zimmer (td, Stoccarda)

Cessioni:

Bellinghausen (cs, fine carriera)

Haraguchi (as, Hertha, fp)

Neuhaus (cc, Gladbach, fp)

Raman (ad, Standard Liegi, fp)

Usami (as, Augsburg, fp)

FRIBURGO

all. Christian Streich (confermato)

Acquisti:

Föhrenbach (ts, Karlsruhe, fp)

Flekken (pr, Duisburg, 0.8 mln)

Hufnagel (tq, Norimberga, fp)

Møller Dæhli (tq, St. Pauli, fp)

Sachanenko (dc, Friburgo II)

Schleusener (pc, Karlsruhe, fp)

Thiede (por, Bochum, 0.2 mln)

Cessioni:

Bussmann (ts, Mainz, fp)

Glikiewicz (por, fine contratto)

Guédé (pc, fine contratto)

Kaputska (tq, Leicester, fp)

Kempf (dc, Stoccarda, 0)

Klandt (por, fine contratto)

Lienhart (dc, Real Madrid Castilla, fp)

Niedermeier (dc, fine contratto)

Schuster (cc, fine carriera)

HANNOVER

all. André Breitenreiter (confermato)

Acquisti:

Bahre (tq, Meppen, fp)

Bech (cd, Greuther Furth, fp)

Elez (dc, Rijeka, 2.5 mln)

Gueye (pc, Sint-Truiden, fp)

Maina (tq, Hannover Under 19)

Sahin-Radlinger (por, Brann, fp)

Senninger (ts, Meppen, fp)

Weinkauf (por, Bayern II)

Cessioni:

Benschop (pc, Ingolstadt, 0)

Huth (pc, Kaiserslautern, 0)

Karaman (as, Dusseldorf, 0)

Klaus (ad, Wolfsburg, 3 mln)

Sané (dc, Schalke 04, 7 mln)

Wolf (cd, Eintracht Francoforte, 0.5 mln)

HERTHA BERLINO

all. Pal Dardai (confermato)

Acquisti:

Dilrosun (as, Manchester City Under 23, 0)

Gersbeck (por, Osnabruck, fp)

Haraguchi (as, Dusseldorf, fp)

Jastrzembski (as, Hertha Under 19)

Korber (por, Preussen Munster, fp)

Klunter (td, Colonia, 2)

Lazaro (ad, Salisburgo, 6.5)

Cessioni:

schieber (pc, fine contratto)

Weiser (td, Bayer Leverkusen, 12 mln)

HOFFENHEIM

all. Julian Nagelsmann (confermato)

Acquisti:

Atik (tq, Darmstadt, fp)

Belfodil (sp, Werder Brema, 6.5 mln)

Bittencourt (as, Colonia, 6 mln)

Bruno Nazario (as, Guarani, fp)

Felipe Pires (as, Austria Vienna, fp)

Gimber (dc, Ragensburg, fp)

Joelinton (pc, Rapid Vienna, fp)

Ochs (cs, Bochum, fp)

Park In-Hyeok (pc, Vojvodina, fp)

Schwabe (por, Dinamo Dresda, fp)

Cessioni:

Gnabry (as, Bayern, fp)

Polanski (cc, fine contratto)

Uth (pc, Schalke 04, 0)

LIPSIA

all. -

Acquisti:

Beiersdorf (cc, Chemie Lipsia, fp)

Bruno (ad, Anderlecht, fp)

Damari (pc, Maccabi Haifa, fp)

Diawusie (cd, Wehen Wiesbaden, fp)

Janelt (cc, Bochum, fp)

Jung (ts, Brøndby, fp)

Kalmar (tq, Dunajska Streda, fp)

Müller (por, Kaiserslautern, fp)

Nukan (dc, Besiktas, fp)

Cessioni:

Kaiser (cc, fine contratto)

Keita (cc, Liverpool, 60 mln)

Lookman (as, Everton, fp)

MAINZ

all. Sandro Schwarz (confermato)

Acquisti:

Bussmann (ts, Friburgo, fp)

Halimi (tq, Brøndby, fp)

Huth (por, Sparta Rotterdam, fp)

Kodro (ad, Grasshoppers, fp)

Parker (ad, St. Pölten, fp)

Rodríguez (cc, Maccabi Tel Aviv, fp)

Seydel (pc, Holstein Kiel, fp)

Cessioni:

Lössl (por, Huddersfield Town)

Serdar (cc, Schalke 04, 11 mln)

NORIMBERGA

all. Michael Kollner (confermato)

Acquisti:

Knöll (pc, Amburgo II, 0)

Cessioni:

Garcia (ts, Werder Brema, fp)

Hufnagel (tq, Friburgo, fp)

Möhwald (tq, Werder Brema, 0)

Stefaniak (as, Wolfsburg, fp)

Werner (as, Stoccarda, fp)

SCHALKE 04

all. Domenico Tedesco (confermato)

Acquisti:

Avdijaj (sp, Roda, fp)

Coke (td, Levante, fp)

Geis (cc, Siviglia, fp)

Hemmerich (td, Bochum, fp)

Höwedes (dc, Juventus, fp)

Reese (pc, Greuther Furth, fp)

Sané (dc, Hannover, 7 mln)

Serdar (cc, Mainz, 11 mln)

Uth (pc, Hoffenheim, 0)

Wright (pc, Sandhausen, fp)

Cessioni:

Goretzka (cc, Bayern, 0)

Meyer (cc, fine contratto)

Pjaca (as, Juventus, fp)

STOCCARDA

all. Tayfun Korkut (confermato)

Acquisti:

Green (tq, Greuther Fürth, fp)

Kempf (dc, Friburgo, 0)

Kliment (pc, Brøndby, fp)

Kopacz (tq, Borussia Dortmund Under 19, 0)

Maffeo (td, Manchester City, 10 mln)

Ofori (cc, New York City, fp)

Onguéné (dc, Red Bull Salisburgo, fp)

Sarpei (cc, Senica, fp)

Sosa (ts, Dinamo Zagabria, 8 mln)

Werner (as, Norimberga, fp)

Cessioni:

Ailton (ts, Estoril Praia, fp)

Asano (sp, Arsenal, fp)

Bruun Larsen (as, Borussia Dortmund, fp)

Burnic (cc, Borussia Dortmund, fp)

Massimo (ad, Arminia Bielefeld, p)

Mané (ad, Sporting CP, fp)

Zimmer (td, Fortuna Düsseldorf, fp)

WERDER BREMA

all. Florian Kohlfeldt (confermato)

Acquisti:

Diagne (dc, Metz, fp)

Garcia (d, Norimberga, fp)

Jacobsen (ts, Werder Brema II)

Kleinheisler (tq, Astana, fp)

Mbom (cc, Werder Brema Under 19)

Möhwald (tq, Norimberga, 0)

Osako (a, Colonia, 6 mln)

Petsos (cc, Rapid Vienna, fp)

Philipp (tq, Werder Brema Under 19)

Plogmann (por, Werder Brema Under 19)

Rieckmann (dc, Werder Brema Under 19)

Sargent (pc, Werder Brema II)

Thy (a, VVV-Venlo, fp)

Yatabaré (cc, Anversa, fp)

Cessioni:

Belfodil (sp, Standard Liegi, fp)

Guwara (ts, Utrecht)

Junuzovic (tq, Salisburgo, 0)

Kleinheisler (tq, Astana, 0.75 mln)

WOLFSBURG

all. Bruno Labbadia (confermato)

Acquisti:

Azzaoui (ad, Willem II, fp)

Condé (cc, Holstein Kiel, fp)

Hinds (sp, Greuther Fürth, fp)

Klaus (ad, Hannover, 3 mln)

Ntep (as, Saint-Étienne, fp)

Stefaniak (as, Norimberga, fp)

Seguin (cc, Dynamo Dresda, fp)

Tisserand (dc, Ingolstadt, 7 mln)

Cessioni:

Origi (pc, Liverpool, fp)