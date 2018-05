Bundesliga, la Top 11: Lewa la conferma, Max, Tah e Delaney le sorprese

© foto di Imago/Image Sport

La Bundesliga è ormai terminata e diversi sono stati i giocatori che si sono messi in mostra con prestazioni eccellenti e una stagione da ricordare. Alcuni di loro hanno confermato il loro valore, altri sono stati delle autentiche sorprese, pertanto proviamo a schierare una Top 11 con i migliori giocatori del campionato tedesco 2017-2018.

IN PORTA - Diversi sono stati i portieri che hanno fatto bene in Bundesliga e senza Neuer, sempre infortunato, si sono messi in luce diversi talenti. Tra tutti però abbiamo scelto il portiere dello Schalke 04 Ralph Fahrmann che ha totalizzato 13 clean sheet in stagione, nessuno ha fatto meglio di lui, e dopo aver ereditato la fascia di capitano da Howedes, volato alla Juventus, ha trascinato i Royal Blues verso il secondo posto confermandosi un autentico leader e un portiere sul quale poter far affidamento.

DIFESA A 4 - Partiamo dalla destra con Philipp Max, terzino ma all'occorrenza anche esterno, classe 93' dell'Augsburg che è stato il giocatore che ha realizzato più cross in tutto il campionato, ben 130. In mezzo invece faremo affidamento su una roccia come Mats Hummels, che ha subito meno infortuni della scorsa stagione e ha guidato la difesa del Bayern in modo eccellente, e sul giovane Jonathan Tah del Bayer Leverkusen che ha attirato gli occhi delle big con prestazioni da fenomeno che ne hanno determinato la definitiva consacrazione. Si chiude a sinistra con Kimmich del Bayern Monaco, un punto fermo di Heynckes che lo ha utilizzato in quasi tutte le partite.

CENTROCAMPO - In mezzo al campo abbiamo scelto due giocatori diversi ma importanti: Thomas Delaney, autore di una stagione pazzesca al Werder Brema coronata da voti altissimi, una grande continuità e anche 3 gol e 5 assist che non guastano, e Leon Goretzka che lascerà un buon ricorco allo Schalke 04 e forse si farà rimpiangerà per la sua capacità di alternare la qualità alla quantità in modo pazzesco.

ESTERNI: Con questi due giocatori possiamo sbizzarrirci, optare per un centrocampo a tre o un 4-4-2 grazie alla loro incredibile versatilità. Si tratta di James Rodriguez, inseritosi piano piano nel Bayern Monaco ma con un exploit da grande nella seconda stagione e ben 11 assist realizzati, fondamentale con gol importanti e prestazioni da incorniciare, e di Daniel Caligiuri, emblema della stagione galoppante dello Schalke 04 e anche lui capace di fornire 11 assist ai compagni. Velocità, gol e consistenza sono assicurate, con un pizzico di divertimento.

ATTACCO - 44 gol in due, signori e signori Robert Lewandowski e Nils Petersen. Se il primo è un'assoluta conferma, capocannoniere per l'ennesima volta e perno centrale di un Bayern cannibale, il secondo è una bella sorpresa. Con le sue 15 reti ha contribuito in maniera fondamentale alla salvezza del Friburgo.

FORMAZIONE TOP 11 (4-4-2): Farhamnn; Max, Hummes, Tah, Kimmich; James Rodriguez, Delaney, Goretzka, Caligiuri; Lewandowski, Petersen.