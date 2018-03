Bundesliga, lotta accesa per l'Europa: cinque squadre in sei punti

Se in Germania la lotta al titolo non è mai iniziata e il campione, matematica a parte, si conosce ormai da tempo, la lotta per le Coppe Europee invece è molto interessate e in questa stagione appare particolarmente accesa con diverse squadre protagoniste. Il Bayern Monaco ha ben 17 punti di vantaggio sulla seconda, lo Schalke 04 che in questo momento sembra la più accreditata per essere la prima inseguitrice dei futuri campioni di Germania. La squadra di Domenico Tedesco arriva da cinque vittorie consecutive ma tuttavia ha appena un punto in più del Borussia Dortmund che dopo l'esonero di Bosz e l'arrivo di Stoger si è rialzato recuperando diverse posizioni. I gialloneri al momento sono terzi in classifica ma sono usciti dall'Europa League dunque potranno lottare per il secondo posto con più tranquillità nell'ultima parte di stagione. Subito dopo il BVB a -3 c'è la sorpresa Francoforte, una squadra capace di tenere testa alle big tedesche e di lottare sin dall'inizio per conquistare un posto da sogno in Europa.

Dietro l'Eintracht infine troviamo il Bayer Leverkusen, reduce da una brutta sconfitta a Colonia ma comunque nel gruppetto che punta la Champions e il Lipsia che pare si stia rialzando dopo un periodo molto complicato ed l'unica squadre di queste alle prese con il doppio impegno campionato-Europa League. Schalke 04, Dortmund, Francoforte, Leverkusen e Lipsia: cinque squadre in appena sei punti, tutto può cambiare da una gara all'altra, diversi infatti sono ancora gli scontri diretti in programma, e siamo certi che la bagarre si protarrà fino alla fine della stagione. In questo momento invece sono più staccate l'Hoffenheim e il Borussia M'Gladbach che nell'ultimo turno di Bundesliga hanno pareggiato nello scontro diretto, quasi autoescludendosi dalla lotta più interessante della stagione.

LOTTA ALL'EUROPA

2. Schalke 04 49

3. Dortmund 48

4. Francoforte 45

5. Leverkusen 44

6. Lipsia 43

SCONTRI DIRETTI

31/03 Bayern-Borussia Dortmund

9/04 Lipsia-Leverkusen

15/04 Schalke 04-Dortmund

21/04 Dortmund-Leverkusen

12/05 Schalke 04-Francoforte