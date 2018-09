Buona la quinta per Icardi. Maurito si sblocca e indica la via ai compagni

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Buona la quinta, per Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro nell'anticipo odierno contro la Fiorentina ha infatti trovato il suo primo gol stagionale in campionato dopo esser rimasto a secco con Sassuolo, Torino, Parma e Sampdoria (col Bologna era assente per infortunio).

Ciò che però farà più felice Spalletti è sicuramente una forma fisica che appare in fase crescente dopo l'inizio di stagione col freno a mano tirato, gara in Champions col Tottenham a parte. Ok, stasera la rete è arrivata dal dischetto, ma poco importa. Quel che conta è che il capitano nerazzurro abbia ripreso a segnare in campionato dopo la meravigliosa rete contro gli Spurs. Lui non era preoccupato per l'astinenza e Spalletti neanche, ma il gol toglie comunque pressione alla situazione di Maurito. Se poi in una gara complicata arriva anche un assist, decisivo, per D'Ambrosio tanto meglio, soprattutto dopo le polemiche per lo 'scarso lavoro per la squadra'.