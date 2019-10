BVB, Favre: "Fino al 70esimo l'Inter non ha creato quasi niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida - persa dal Borussia Dortmund contro l'Inter per 2-0 - ha parlato Lucien Favre, tecnico tedesco, rivendicando una buona prestazione nonostante gli zero punti. "Abbiamo rispetto per tutti, sappiamo di essere in un girone tosto. Ho già spiegato che per me abbiamo giocato bene, siamo stati stabili concedendo poco. Poi loro hanno segnato su un nostro errore, ma senza occasioni clamorose nel primo tempo e a inizio ripresa. Fino al 70esimo della ripresa l'Inter non ha creato quasi niente. Noi abbiamo rischiato e questo è pericoloso, perché ti esponi al contropiede".