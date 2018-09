© foto di Federico Gaetano

Gervinho ha sfatato un mito, ovvero quello che chi va in Cina ha salutato il calcio che conta. E' chiaro che quello della Chinese Premier League non è certo il football probante delle latitudini nostrane. Però se sei professionista, lo sei anche in Asia e per questo l'ivoriano è tornato tirato a lucido e pronto per l'avventura col Parma. Con la Juventus ha messo in moto i cavalli che lo avevano reso sorprendente alla Roma. Corse e dribbling a perdifiato, fino a viaggiare anche più veloce del pallone. Per Roberto D'Aversa è già titolare inamovibile, perno del Parma che sfiderà l'Inter e che necessita urgentemente di punti. Non sarà facile, a San Siro. Servirà chiudersi e ripartire veloce, in contropiede. Qualcuno ha detto Gervinho?