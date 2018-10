Cagliari avanti al 45' con J. Pedro. Tante botte, manca rosso a Pisacane

© foto di Federico Gaetano

Cagliari in vantaggio di misura all'intervallo: 1-0 sul Bologna, decide Joao Pedro di testa su cross di Castro. Non benissimo la difesa felsinea (Calabresi e Danilo su tutti) nell'occasione. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da una partenza a rilento per entrambe le squadre e soprattutto da continue interruzioni per i tanti falli commessi dai giocatori in campo: ben quattro ammoniti finora e cinque minuti di recupero, con Srna costretto ad alzare bandiera bianca dopo poco più di 20 minuti. Col passare dei minuti, comunque a crescere sono stati soprattutto i sardi: vantaggio meritato, a conti fatti. Manca però un cartellino rosso a Pisacane: già ammonito, alla mezz'ora sbraccia in maniera vistosa su Santander, rischiando il secondo giallo.