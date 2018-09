Cagliari, Barella: "Rifiutate offerte, contento qui. Nel futuro la Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e grande pospetto del nostro calcio, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il mercato lo fa il presidente. Ci sono state delle offerte e il Cagliari le ha rifiutate. Non entro nelle valutazioni. Ma sono contento di essere rimasto nella squadra per cui tifo. Quest’estate ero un po’ arrabbiato perché non mi riuscivano le cose come volevo. A o Premier? Dico Premier per come interpretano la partita. E poi sono tutti nervosi come me".