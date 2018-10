Cagliari-Bologna, formazioni ufficiali: Pavoletti contro il Ropero Santander

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juventus, Dybala: "Avrei sacrificato lo scudetto per la Champions" - Leggi la news, CLICCA QUI! Fiorentina, Pezzella: "Non pensiamo alla Champions....

Pioli: "Non dobbiamo mai mollare. Lazio sarà determinata"

De Paul: "Che bello essere in nazionale, è durissima. Se fa fatica Icardi..."

Cagliari, Padoin: "Cinismo e concretezza per fare risultato"

Fiorentina, Pioli: "Mirallas non convocato. Pjaca sia più sbarazzino"

Milan, Gattuso: "Cutrone cambia le partite. Bakayoko in difficoltà"

Lazio, Inzaghi: "Fiorentina in salute, serve reazione dopo due ko"

Bologna, Bigon: "Iniziare a fare risultato anche in trasferta"

Parma, D'Aversa: "Gervinho fuori per evitare rischi"

Joao Pedro porta in vantaggio il Cagliari: 1-0 sul Bologna, assist di Castro

Spal, Semplici sfida l'Inter: "In campo per vincere, servirà la gara perfetta"

Fiorentina, Pioli: "Simeone non deve cambiare. Chiesa ci dà tanto"

Fiorentina, i convocati di Pioli per la Lazio: out Thereau e Mirallas

SPAL, Lazzari sfida l'Inter: "Io milanista, motivo in più per vincere"

Samp, Giampaolo: "Dato positivo dietro, ma è presto per fare un'analisi"

Lazio, Inzaghi: "Condizione precaria? No, c'è calo attenzione in gare clou"

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. All. F. Inzaghi.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti. All. Maran.

Il Cagliari e il Bologna si sfidano per il primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match:

