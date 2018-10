Cagliari, Bradaric e Ionita convocati in Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova convocazione nelle nazionali di Croazia e Moldavia per Filip Bradaric e Artur Ionita. I vice campioni del mondo del CT Zlatko Dalic scenderanno in campo per la terza giornata del gruppo 4 League A della Nations League venerdì 12 ottobre a Rijeka contro l'Inghilterra (ore 20.45). Il girone è capeggiato dalla Spagna con 6 punti, Croazia e Inghilterra sono ancora a 0. Lunedì 15, sempre a Rijeka, è in programma una partita amichevole contro la Giordania, ancora alle 20.45.

La Moldavia, impegnata nel gruppo 2 della League D, ospiterà San Marino a Chisinau e lunedì 15 sarà di scena a Minsk sul campo della Bielorussia. Entrambe le gare avranno inizio alle ore 20.45. La Moldavia, con 2 punti, occupa il terzo posto del raggruppamento comandato dal Lussemburgo a quota 6, la Bielorussia è seconda con 4, chiude San Marino a 0. Lo comunica il sito ufficiale del Cagliari.