Cagliari, c'è la Roma su Barella: Giulini vuole 40 milioni

© foto di Federico Gaetano

La crescita di Nicolò Barella non è passata certamente inosservata. Il centrocampista del Cagliari è destinato ad un futuro in una grande squadra, il club sardo in estate potrebbe prendere in considerazione le offerte che sicuramente arriveranno. La Roma lo segue da tempo, Monchi ci aveva provato la scorsa estate senza successo. Il ds della Roma sicuramente farà un nuovo tentativo in estate: tanti i 40 milioni chiesti da Giulini, la Roma potrebbe avvicinarsi a quella cifra inserendo una contropartita tecnica e una percentuale sulla rivendita oltre 20-25 milioni più bonus. Lo riporta Il Corriere dello Sport.