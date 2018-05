Cagliari, Carli: "Diego Lopez? Non abbiamo contattato nessun allenatore"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha incontrato la stampa prima del calcio d'inizio tra Cagliari e Olbia per il “Trofeo Sardegna”. Queste le sue parole: "La programmazione partirà da lunedì quando incontrerò il Presidente, ci siamo presi una settimana di tempo per decidere sull'allenatore e sui giocatori. Vogliamo costruire una squadra più forte, che dia emozioni. Il Presidente mi sta trasmettendo la sua carica, ha tanta voglia di migliorare, il che non vuol dire promettere una posizione precisa in classifica, ma prima salvarsi poi cercare di migliorarsi. Questo fa parte dello sport, ma dobbiamo prenderlo con un nostro dovere. Il prossimo allenatore? Con Diego Lopez ho trascorso quaranta giorni in ritiro, so che gran lavoro ha fatto: dopo Genova era difficilissimo rialzarsi, lui è riuscito. Non abbiamo contattato nessun altro allenatore. Che sia Diego o no il tecnico per l'anno prossimo, vogliamo un allenatore che pensi alla fase offensiva, che porti la gente a lasciare lo stadio felice dello spettacolo cui ha assistito. A me piace il calcio offensivo, ma più del modulo credo che conti la mentalità. Vogliamo costruire un team dove tutti, dall'allenatore ai magazzinieri, quando salgono sul pullman abbiano il desiderio di andare a fare qualcosa di importante. In questo sport devi credere nei sogni, altrimenti non crei emozioni. Il mercato? Vorremmo tenere i più forti, mi piacerebbe restasse anche Barella. Abbiamo giocatori giovani e di prospettiva, Pavoletti è stato un investimento importante da parte della Società. Per quanto riguarda l'attacco, secondo me alcuni giocatori quest'anno non hanno reso in proporzione al loro valore, ma restano elementi di qualità, dunque non vorrei ci fosse troppa fretta nel cambiare: il rischio è di rimpiangere poi elementi di grande valore. Valuteremo con l'allenatore e in base al modulo che vorrà adottare".