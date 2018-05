Cagliari, Carli: "Vogliamo trattenere i migliori, Barella compreso"

© foto di Federico Gaetano

Nella sua intervista rilasciata alla presentazione del Trofeo Sardegna, il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato anche del prossimo mercato dei sardi: "Vorremmo tenere i più forti, mi piacerebbe restasse anche Barella. Abbiamo giocatori giovani e di prospettiva, Pavoletti è stato un investimento importante da parte della Società. Per quanto riguarda l'attacco, secondo me alcuni giocatori quest'anno non hanno reso in proporzione al loro valore, ma restano elementi di qualità, dunque non vorrei ci fosse troppa fretta nel cambiare: il rischio è di rimpiangere poi elementi di grande valore. Valuteremo con l'allenatore e in base al modulo che vorrà adottare”.