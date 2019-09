Cagliari, Castro: "Mercato importante. La competizione interna ci aiuta"

Lucas Castro, match winner nella vittoria del Cagliari contro il Napoli al San Paolo, ha parlato a Sky Sport:

Come ci si sente a essere l'eroe che entra dalla panchina?

"Capita poche volte che entri e fai il gol vittoria. E' stata una serata bellissima contro una squadra che non battevamo da tanto tempo".

Nel post partita ha mandato un messaggio a Maradona, che sta allenando una squadra che lei ha molto a cuore...

"Maradona ora è nella mia città e allena la squadra per cui faccio il tifo. Sono molto contento di aver giocato e segnato nel suo stadio".

Queste prestazioni convincenti servono anche per conquistarsi o mantenere il posto fisso tra i titolari?

"Ho sempre giocato molto in questa stagione, al San Paolo ero in panchina per turnover. C'è molta concorrenza con i nuovi arrivati. A volte gioco e a volte no, ma il gruppo sta facendo bene ed è importante per noi. E' bene che ci sia competizione".

Vi aspettavate di essere suibito così competitivi?

"E' stato fatto un mercato importante. C'è entusiasmo, sappiamo che abbiamo una buona squadra. Prima di tutto però c'è la salvezza, poi penseremo a cosa fare. Intanto salviamoci".

Cosa può fare questo Cagliari?

"Vediamo partita dopo partita. Adesso domenica abbiamo un'altra partita dura da affrontare. Se vinciamo la prossima, vediamo e dobbiamo chiedercelo continuamente -cosa possiamo fare?-".