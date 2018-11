Cagliari, Ceppitelli: "Lichtsteiner insopportabile. Protesta sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Nuova Sardegna, Luca Ceppitelli lancia una frecciata a Stefan Lichtsteiner. Alla domanda: C'è un calciatore che proprio non sopporta? il difensore del Cagliari risponde: "Adesso non gioca più in Italia: è Lichtsteiner. Il suo modo di stare in campo era fastidioso, troppe proteste, gesticolava in continuazione. Atteggiamenti che poteva risparmiarsi. Non mi piacciono le persone polemiche".