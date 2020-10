Cagliari, Ceppitelli verso un addio certo: Parma o Torino nel suo destino

Ormai è certo l'addio al Cagliari da parte del capitano Luca Ceppitelli, in Sardegna dal 2014. Il difensore, che in precedenza era stato fortemente accostato alla Fiorentina, adesso è in trattativa con Parma e Torino, pronte ad accoglierlo in questi ultimi giorni di calciomercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.