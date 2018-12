© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Chievo. "Ho avuto l'opportunità di giocare da titolare, sono contento per il gol. Speriamo di portare a casa il risultato. Cerco di fare il massimo durante la settimana per quando vengo chiamato in causa la domenica".