Cagliari, Ceter: "Che gioia il debutto in A, aspetterò il mio momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Damir Ceter ha parlato al termine della vittoria contro il Benevento: "Per me è stata una grande gioia esordire in Serie A e aiutare la squadra a ottenere una vittoria importante in uno scontro salvezza. Sono entrato in un momento nel quale stavamo lottando per recuperare lo svantaggio, il mister mi aveva chiesto di dare una mano in fase di non possesso e cercare di sfruttare le occasioni utili. Nel finale abbiamo continuato a premere e siamo riusciti a raccogliere il frutto del nostro lavoro. Sono 3 punti che ci permettono di avvicinarci al nostro obiettivo finale, la salvezza. Aspetterò il mio momento e se l’allenatore mi chiamerà cercherò di sfruttare l’occasione e dare una mano alla squadra, che rimane la cosa più importante".