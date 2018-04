Cagliari, Cragno: "Ci servono punti e oggi con l'Inter ce la giochiamo"

© foto di Federico Gaetano

"La partita con l'Udinese non potevamo sbagliarla e ci ha dato sicuramente un'iniezione di fiducia. Oggi ce la giochiamo perché abbiamo bisogno di punti salvezza". Queste le parole di Alessio Cragno a InterTV prima della sfida del Meazza. "Handanovic? Non so se posso paragonarmi a un grande come lui, di certo è un piacere poterci giocare contro e speriamo che alla fine possa andare bene a noi".