Juve, Matuidi: "Emre Can ha esperienza e qualità, Golovin super"

Torino, obiettivo blindare Sirigu: non è escluso anche un rinnovo

Stojkovic: "Juve e Milan mi volevano. Ma Tapie volò fino a Belgrado per me"

Inter, continua il pressing del Genoa per Pinamonti

Roma, Meret il possibile sostituto in caso di addio di Alisson

Matuidi: "Allegri ha mostrato l'amore per la Juve dicendo no al Real"

Roma, il piano di Monchi: Nainggolan out, Pastore in

Cagliari, Deiola al Chievo in cambio di Castro

Frosinone, con la A scatta l'obbligo di riscatto per Krajnc

Lazio, si profila un Clasico per Milinkovic-Savic: Juventus sullo sfondo

Bologna, in dirittura d'arrivo dal Venezia Stulac e Pinato

Juventus, Pjanic e il Barcellona: prima un like di troppo, poi la smentita

Roma, dopo l'incontro con Florenzi c'è ottimismo per il rinnovo

Papà di Milinkovic-Savic: "La Juve sarebbe la squadra ideale per lui"

Possibile partenza per Alessandro Deiola . Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il Cagliari potrebbe cedere il giocatore al Chievo in cambio di Castro.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy