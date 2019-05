Cagliari, Deiola: "Non abbiamo sfruttato le occasioni. Felice per Castro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol della speranza di Pavoletti è arrivato troppo tardi, al 1’ di recupero; in precedenza, l’occasione più grossa per ridurre le distanze era capitata sul piede di Alessandro Deiola, pescato bene in area da Klavan e stoppato dalla tempestiva uscita di Proto. “Il portiere è uscito a valanga, non c’era molto spazio, ho provato ad alzargliela, bravo a lui a buttarla fuori con le punte della dita. Ha fatto una bella parata, devo fargli i complimenti. Di occasioni favorevoli ne abbiamo creato, purtroppo non le abbiamo sfruttate, anche per un pizzico di sfortuna. La Lazio gioca bene, era messa ottimamente in campo e ci ha chiuso tutti gli spazi. Cercavamo di pressare alti per recuperare il pallone più vicino alla loro porta ma non era semplice, con la loro qualità uscivano fuori e ripartivano in modo pericoloso. Ad un certo punto abbiamo ripreso il pallino del gioco, non è bastato. Tutti però hanno dato il massimo. Mettiamo da parte questa partita e concentriamoci subito sul Genoa. Loro hanno bisogno di un risultato positivo per salvarsi, noi affronteremo la partita con la cattiveria giusta, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo voglia di portare a casa dei punti per chiudere bene il campionato. Castro? Siamo felicissimi per il suo rientro. Ci è mancato durante tutto questo tempo, potrà darci una grossa mano in questo finale di campionato”.