Cagliari, Di Francesco: "Oggi difeso con più attenzione. Simeone-Joao Pedro coppia che vale"

Dopo il successo contro la Sampdoria, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Volevo dare più dinamismo e solidità in mezzo al campo con Nandez e la coperta è rimasta corta. Quando ho modificato l'assetto ho avuto delle risposte differenti. In passato eravamo un po' più leggeri nella fase difensiva. Oggi, al di là dell'esser favoriti dalla superiorità numerica, abbiamo difeso con maggiore attenzione e aggressività al portatore di palla".

C'è un ruolo ideale per Nandez?

"Dove lo metti sta, dico sempre io. Ha la capacità di adattarsi a diversi ruoli perchè ha voglia di mettersi a disposizione dei compagni. Credo che da esterno alto lo può fare ma non è proprio il suo ruolo, è bravo quando guarda avanti e attacca gli spazi. Secondo me il ruolo ideale, in un ipotetico 4-3-3 è la mezzala".

Gli esterni?

"Io amo vedere gli attaccanti esterni che abbiamo caratteristiche per cercare l'uno contro uno. Con i gol che abbiamo preso, permetterci quattro attaccanti. Non mi posso permettere due esterni che mi facciano la fase difensiva. Lo stesso Sottil, deve capire più di tutti che è un giocatore che ha mezzi ma è spesso fuori dalla partita. Quando entra nella partita può diventare devastante".

Con il Godin dell'Atletico Madrid, il Cagliari può essere da assalto all'Europa?

"Ci saranno squadre più attrezzate di noi ma sono contento della crescita che stanno avendo. A me piacerebbe stare nella parte sinistra della classifica ma c'è solo un mezzo: il lavoro duro".

Joao Pedro e Simeone dove la colloca nell'economia del campionato?

"Abbiamo lavorato tanto per farli giocare insieme e quando ho cambiato sistema di gioco, loro due non li voglio mai piatti. Devono migliorare l'affinità ma si capiscono e si conoscono e cercano di metterle ognuno a disposizione dell'altro. E' una coppia che vale".