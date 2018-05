Cagliari, difesa come base. Ceppitelli-Pisacane chiudono la saracinesca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il recente cambio modulo ed il conseguente passaggio a 4 in difesa ha portato non pochi benefici al Cagliari di Diego Lopez. L'undici sardo nelle ultime due gare contro Roma e Fiorentina, risultati a parte, è sembrato molto più equilibrato e solido in difesa. E la dimostrazione più lampante arriva proprio dall'ultima, fondamentale, sfida vinta al Franchi contro la Fiorentina. Pavoletti ha segnato il gol vittoria, ma gran parte dei meriti va anche e soprattutto alla retroguardia guidata dalla coppia Ceppitelli-Pisacane. Il capitano ha guidato la difesa con personalità, mentre Pisacane ha preso in consegna il Cholito Simeone, ovvero uno dei centravanti più in forma del campionato come dimostra la tripletta rifilata al Napoli. Ed il risultato è sotto gli occhi di tutti: 0 tiri nello specchio della porta da parte della Fiorentina nell'arco dei 90'. E proprio partendo da questi interpreti della difesa, il Cagliari è riuscito a rimettersi in corsa migliorando una situazione che solo una settimana prima sembrava disperata.