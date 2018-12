Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Pavoletti, Prandelli cambia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari torna Pavoloso: il centravanti torna titolare nel 4-3-1-2 di Maran che oggi sfiderà il Genoa. Rispetto alla sconfitta contro la Lazio, i sardi ritrovano anche Barella in versione interno, con Joao Pedro sulla trequarti e Farias in attacco. Più di una novità nei rossoblù di Liguria, rispetto alla formazione attesa, a partire dal modulo: dovrebbe trattarsi di un 3-5–1-1 con Hiljemark a supporto di Piatek, ma non è da escludere che la difesa vada a quattro, considerato che Pereira prende il posto di Rómulo e potrebbe agire da terzino. A centrocampo si rivede Rolon e torna Sandro al posto di Veloso.

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Sandro, Bessa, Lazovic; Hiljemark; Piatek. Allenatore: Prandelli.