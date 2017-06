Cagliari, Giulini: "Borriello fino al 2019. Arriva Cragno. Murru verso la Samp"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato in occasione di un convegno all'Università Bocconi di Milano: "Ripartiamo da Rastelli e da Borriello e con l'idea di migliorare il risultato dell'anno scorso. L'obiettivo principale deve essere la salvezza e crediamo che con Rastelli e Borriello la base da cui ripartire sia solida. Tutto fatto per il rinnovo dell'attaccante? Non è ancora certo al 100% ma ha ancora un anno di contratto con noi, ha voglia di restare al Cagliari e giocarsi le proprie carte per il Mondiale. Sono convinto che indipendentemente dal contratto farà altrettanto bene l'anno prossimo. Cragno? Sarà sicuramente dei nostri l'anno prossimo e penso che sia quello con maggiori chance per partire titolare. Gonzalo Rodriguez? Ne ho sentito parlare ma non credo che il nostro ds ci abbia mai provato. Regini-Cigarini per Murru è una pista avviata e che sta procedendo. Al 50% andrà in porto".