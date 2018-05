Cagliari, Giulini: "Ci davano tutti per spacciati, grazie ai nostri tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta e la salvezza raggiunta. "Nelle ultime tre settimane i nostri tifosi ci sono stati molto vicini anche nei momenti più complicati. Ci davano tutti per spacciati e abbiamo tirato fuori tre grandi prestazioni, alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa l'obiettivo. Abbiamo avuto due passaggi a vuoto brutti e che che ci hanno portato miracolo. Noi siamo veramente stati in apnea per ben tre settimane, il mister è stato un condottiero incredibile ed è grande merito suo per la salvezza. Lopez? Non è il tema della giornata, parleremo con il direttore".