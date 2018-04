Cagliari, Giulini: "Conosco Carli da quando ci fregò Vecino. Ripartiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio migliore non poteva esserci. Dopo il successo contro l'Udinese, il Cagliari ha infatti presentato il nuovo direttore sportivo Marcello Carli, arrivato in settimana. A occuparsene, come riporta tuttocagliari.net, il presidente Tommaso Giulini: "Conoscevo Carli da qualche anno, ricordo che ci aveva fregato (ride ndr) Vecino. Ripartiamo con Marcello dall'anno prossimo, poi la sconfitta di Verona ha accelerato le cose. Vorrei chiarire subito che il rapporto di questi mesi con Giovanni Rossi è stato molto buono, tanta dedizione ai colori, onesta e impegno. Per me sono dei valori fondamentali. Ho voluto dare un messaggio all'ambiente, poi oggi è arrivata una bella vittoria.

L'esonero di Rossi? Non ha fatto nulla di male, è stata una 'giocata' che andava fatta a mio parere, serviva un po' di aria fresca, non avevo deciso di cambiare il mister. Ritengo che Lopez sia l'unico che possa portarci alla salvezza in questo finale di stagione. Non è stato facile prendere questa decisione. Credo che Carli abbia dato una grandissima risposta nel venire in questo momento a Cagliari. C'erano altre squadre su di lui, sono contento sia venuto da noi".