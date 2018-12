Cagliari, Giulini: “Contatto con Sirigu ma sono affezionato a Cragno”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Radiolina, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha ammesso di avere avuto dei contatti in passato col portiere Salvatore Sirigu. “Con Sirigu ci fu un contatto ma a Cragno sono troppo affezionato. Fu uno dei primi che arrivò a Cagliari con me: ci ho creduto fin dal primo secondo. E vederlo protagonista con la nostra maglia e con la Nazionale è un orgoglio. Con Sirigu non abbiamo mai accelerato proprio perché abbiamo creduto nel nostro portiere. In ogni caso - senza nulla togliere a Donnarumma - credo che il portiere del Torino e quello del Cagliari dovrebbero essere i titolari in Nazionale“, riporta Calciocasteddu.it.