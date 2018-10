Cagliari, Giulini: "Grande soddisfazione vedere dei rossoblu in Nazionale"

Fonte: Cagliaricalcio.com

Tre punti contro il Bologna che valgono il primo successo in casa di quest’anno e consentono di guadagnare posizioni in classifica. Il presidente Tommaso Giulini può festeggiare: “Sono stati 90 minuti intensi. Ci volevano, eravamo scivolati troppo indietro e contro il Bologna era fondamentale vincere per tornare a metà classifica, dove dobbiamo rimanere. Anche nelle gare precedenti avevamo mostrato di essere squadra ma dopo ottimi primi tempi eravamo calati nella ripresa: oggi abbiamo tenuto alta l’intensità per tutta la partita”.

LA MIGLIORE CONDIZIONE

“Abbiamo investito molto in estate, spendendo quasi 25 milioni sul mercato e tenendo i giocatori più forti che tanti club ci avevano richiesto con insistenza. Durante il ritiro è stato svolto un buon lavoro, il tecnico Maran ha dato un gioco gradevole alla squadra. Purtroppo alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo come Klavan e Bradaric, dunque hanno bisogno di tempo per acquistare la migliore condizione”.

ROSSOBLÙ IN AZZURRO

“Le convocazioni di Cragno e Barella in azzurro per me sono una grandissima soddisfazione. Alessio e Nicolò sono con me da quando sono arrivato, crescono ogni anno in maniera esponenziale. Speriamo che possano anche esordire. Un’altra bella gratificazione è vedere Romagna capitano dell’Under 21 che nel giugno prossimo giocherà in casa la fase finale del campionato europeo di categoria”.

SITUAZIONE STADIO

“Andiamo avanti. Questa settimana abbiamo avuto una nuova riunione con Sportium, speriamo di presentare nel più breve tempo possibile la modifica del progetto sulla base della nuova capienza”.