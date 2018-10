Cagliari, Giulini: "Ho corteggiato più Maran di mia moglie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha raccontato anche la trattativa per portare Rolando Maran in Sardegna, spiegando quanto sia stato difficile convincerlo ad accettare i rossoblù: "Maran l'ho corteggiato più di mia moglie: gestisce lo staff da manager ed è un allenatore solido che però sa anche far giocare bene le sue squadre".